Сыновья и внуки лидера ХАМАС погибли при израильском ударе в Газе

Президенты Ирана и Турции выразили ему соболезнования.фото: Council.gov.ru/wikiрedia.org--> Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования главе политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков при израильском ударе в Секторе Газа.
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