БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как вермахт проиграл битву за нефть

Как вермахт проиграл битву за нефть

Перекур бойцов НКВД – защитников города Орджоникидзе «Синий вариант» Осуществляя свой главный стратегический замысел летней кампании 1942 года, германская армия, одновременно с наступлением на Сталинград развёртывала операции по захвату Кавказа.

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