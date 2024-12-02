Карманные террористы ЦРУ и МОССАДА “Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* открывают новый фронт против РоссииЛидер террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, возглавляемой Абу Мухаммадом аль-Джавлани в последнее время привлекает к себе значительное внимание.
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