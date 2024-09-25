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Тренер Крикунов: "Металлург" плохо стартовал из-за чемпионства

Тренер Крикунов: "Металлург" плохо стартовал из-за чемпионства

Экс-главный тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Крикунов в комментарии для Legalbet прокомментировал неудачный старт сезона магнитогорского "Металлурга", действующего обладателя Кубка Гагарина.

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