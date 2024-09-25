Тренер Крикунов: "Металлург" плохо стартовал из-за чемпионства

Экс-главный тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Крикунов в комментарии для Legalbet прокомментировал неудачный старт сезона магнитогорского "Металлурга", действующего обладателя Кубка Гагарина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии