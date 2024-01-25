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Из истории развития медицины Мангышлака: нейрохирург Борис Чагай и врач-лаборант Людмила Карабалина празднуют 70-летний юбилей

Из истории развития медицины Мангышлака: нейрохирург Борис Чагай и врач-лаборант Людмила Карабалина празднуют 70-летний юбилей

Основателю нейрохирургической службы на Мангышлаке Борису Андреевичу Чагай и его супруге – врачу-лаборанту высшей категории, терапевту и кардиологу Людмиле Гельмановне Карабалиной в этом году исполняется 70 лет.

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