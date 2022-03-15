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В Ульяновской области полицейские перекрыли оптовый канал сбыта наркотиков

В Ульяновской области полицейские перекрыли оптовый канал сбыта наркотиков

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» регионального УМВД пресечен канал поставки наркотических средств на территорию Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

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