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РИА Новый день

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Пьяный ямалец протащил машиной остановившего его сотрудника ГАИ

Пьяный ямалец протащил машиной остановившего его сотрудника ГАИ

Год колонии получил ямалец за то, что сел за руль машины пьяным и пытался сбежать от гаишников. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, происшествие случилось в декабре 2025 года.

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