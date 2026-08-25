Пьяный ямалец протащил машиной остановившего его сотрудника ГАИ

Год колонии получил ямалец за то, что сел за руль машины пьяным и пытался сбежать от гаишников. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, происшествие случилось в декабре 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии