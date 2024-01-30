США пригрозили Венесуэле возобновлением санкций против нефтяного сектора

Администрация Байдена восстановит санкции против энергетического сектора Венесуэлы, если власти страны отстранят от оппозиционного кандидата от президентских выборов, передает Bloomberg со ссылкой на слова двух американских чиновников.
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