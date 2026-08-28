The Information узнал о планах Anthropic представить проспект IPO в начале сентября

Anthropic планирует обнародовать заявку на IPO в начале сентября, выяснил портал The Information. По его данным, ИИ-компания рассматривает вариант дать своим акционерам возможность продать принадлежащие им бумаги, а объем IPO может побить рекорд SpaceX .
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