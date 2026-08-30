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РЕН ТВ: число пострадавших в ДТП в Ставропольском крае выросло до 35

РЕН ТВ: число пострадавших в ДТП в Ставропольском крае выросло до 35

Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае, предварительно, возросло до 35.

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