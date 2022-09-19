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Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

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