Госкорпорация Ростех объединяет сотни тысяч высококлассных профессионалов с большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются в создании сложных научно-технологических

Фото: НацимбиоГосударственная корпорация «Ростех» объединяет сотни тысяч первоклассных специалистов, обладающих большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются для создания сложных научных и технологических проектов.
Фото: НацимбиоГосударственная корпорация «Ростех» объединяет сотни тысяч первоклассных специалистов, обладающих большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются для создания сложных научных и технологических проектов.
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