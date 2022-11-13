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Госкорпорация Ростех объединяет сотни тысяч высококлассных профессионалов с большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются в создании сложных научно-технологических

Госкорпорация Ростех объединяет сотни тысяч высококлассных профессионалов с большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются в создании сложных научно-технологических

﻿﻿Фото: НацимбиоГосударственная корпорация «Ростех» объединяет сотни тысяч первоклассных специалистов, обладающих большим опытом, уникальными навыками и компетенциями, которые используются для создания сложных научных и технологических проектов.

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