Отель Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam приглашает в путешествие в магический мир тюльпанов

Отель Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam приглашает цветочных энтузиастов и простых романтиков отметить сезон тюльпанов с предложением Tulips in Bloom: гости познакомятся с историей цветов, прогуляются по саду и настоящим тюльпановым полям, а также пообедают в самых живописных местах города – стоит лишь выбрать один из двух сценариев.