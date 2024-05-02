Отель Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam приглашает в путешествие в магический мир тюльпанов

Отель Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam приглашает цветочных энтузиастов и простых романтиков отметить сезон тюльпанов с предложением Tulips in Bloom: гости познакомятся с историей цветов, прогуляются по саду и настоящим тюльпановым полям, а также пообедают в самых живописных местах города – стоит лишь выбрать один из двух сценариев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии