9 Мая – день национального триумфа, концентрация на посевной и фильм о Путине

В Татарстане с размахом отпраздновали 80-летие Победы, в Москве состоялись переговоры лидеров России и КНР, Рустам Минниханов совершил рабочую поездку по районам республики, обострился конфликт между Индией и Пакистаном, вышел новый документальный фильм о Владимире Путине: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии