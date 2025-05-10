9 Мая – день национального триумфа, концентрация на посевной и фильм о Путине

В Татарстане с размахом отпраздновали 80-летие Победы, в Москве состоялись переговоры лидеров России и КНР, Рустам Минниханов совершил рабочую поездку по районам республики, обострился конфликт между Индией и Пакистаном, вышел новый документальный фильм о Владимире Путине: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.