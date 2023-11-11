Океанологи нашли крупнейший на Земле подводный водопад

Как бы странно это не звучало, но самый большой на Земле водопад находится под водой. Его нашли под поверхностью Датского пролива, и он в 3,5 раза выше самого большого наземного водопада Анхель в Венесуэле, пишет IFLScience.
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