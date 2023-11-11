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Океанологи нашли крупнейший на Земле подводный водопад

Океанологи нашли крупнейший на Земле подводный водопад

Как бы странно это не звучало, но самый большой на Земле водопад находится под водой. Его нашли под поверхностью Датского пролива, и он в 3,5 раза выше самого большого наземного водопада Анхель в Венесуэле, пишет IFLScience.

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