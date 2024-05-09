Биохимик рассказала, в каких продуктах есть «скрытый» спирт

Список представила эксперт Людмила Поликарпова. В некоторых продуктах присутствует спирт. О них рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова, пишет газета «Известия».
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