Си Цзиньпин на встрече с Байденом призвал прекратить поставки оружия Тайваню

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом, состоявшейся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, призвал Вашингтон прекратить поставки вооружений Тайваню.
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