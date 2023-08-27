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Кожевников о Гальченюке: «Не понял, почему его взял СКА, а не «Салават». Уфа должна была конкурировать и играть ва-банк»

– Не понял, почему форварда Гальченюка на этой неделе взял СКА, а не «Салават».  Нет, я знаю, что Санкт-Петербург – чемпион рынка, и уже привык всех опережать в трансферах.

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