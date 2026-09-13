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Воронежские новости

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В Воронежской области 70% загородных сделок приходятся на земельные участки

В Воронежской области 70% загородных сделок приходятся на земельные участки

В Воронежской области за январь–июль 2026 года 70% сделок на загородном рынке недвижимости пришлось на покупку земельных участков, тогда как на готовые дома — лишь 30%.

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