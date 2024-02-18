Синоптик Тишковец посоветовал москвичам не ждать ранний приход весны

Последние дни февраля в Москве, скорее всего, не будут морозными, однако ранний и своевременный приход весны в столицу маловероятен, о чем РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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