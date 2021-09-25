Никто никому не принадлежит, обо всем надо договариваться. Почему брак уже не будет таким как прежде

Сказка для двоихПолитикаНикто никому не принадлежит, обо всем надо договариваться. Почему брак уже не будет таким как преждеТо, что современный брак в корне отличается от того, что существовал 100, 200 или 300 лет назад, очевидно, пожалуй, всем.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВся проблема в том, что АФФТАРШИ считают ФЕМИЗДАНУТЫЙ СОЦИУМ пришедшим НАВЕЧНО. А в реальности он является ТРУПНЫМИ ПЯТНАМИ на теле ОБОЖРАВШЕЙСЯ Цивилизации и ОТКАТ будет СТРАШНЫМ для тех кто не понимает, что главный закон Эволюции является следующим - "Дискомфорт особи - ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ выживания вида". *** Одичавшие "люди" намного СТРАШНЕЕ диких от Природы. То что творилось в блокадном Ленинграде даже сейчас не решаются ОЗВУЧИТЬ.Wlad Wlad"И живые будут завидовать мертвым." (Библия)Комментировать
Свежие комментарии