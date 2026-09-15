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Культуромания

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В Колонном зале Дома Союзов состоится гала-концерт проекта «Голос поэта»

В Колонном зале Дома Союзов состоится гала-концерт проекта «Голос поэта»

Сегодня в Колонном зале Дома Союзов состоится финальный гала-концерт второго сезона Всероссийского культурно-просветительского проекта «Голос поэта», который объединяет классическую поэзию и музыку.

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