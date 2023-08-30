Аргументы и Факты

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Орбан: у Украины нет шансов победить РФ

Орбан: у Украины нет шансов победить РФ

Распространенное в Соединенных Штатах мнение об успехах Украины на поле боя является ложным. Шансов на победу Киева в конфликте с Москвой нет, заявил глава венгерского кабмина Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

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