Орбан: у Украины нет шансов победить РФ

Распространенное в Соединенных Штатах мнение об успехах Украины на поле боя является ложным. Шансов на победу Киева в конфликте с Москвой нет, заявил глава венгерского кабмина Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.