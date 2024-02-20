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Даты выпускных и последних звонков в Орловской области согласуют с родителями выпускников

Даты выпускных и последних звонков в Орловской области согласуют с родителями выпускников

Во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что даты проведения последних звонков и выпускных вечеров для одиннадцатиклассников, рекомендованные Минпросвещения, согласуют с родителями выпускников Орловской области.

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