Даты выпускных и последних звонков в Орловской области согласуют с родителями выпускников

Во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что даты проведения последних звонков и выпускных вечеров для одиннадцатиклассников, рекомендованные Минпросвещения, согласуют с родителями выпускников Орловской области.
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