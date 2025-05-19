Что мешает Зеленскому спокойно спать по ночам? – Bloomberg нашел ответ на этот вопрос

Если Дональд Трамп остановит военную помощь — Украина будет обречена. Тем временем, Путин полагает, что его армия сможет прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль все новые четыре региона, пишет известный британский публицист Макс Гейстингс в колонке для агентства Bloomberg.
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