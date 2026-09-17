МИД России обвинил Киев в фальсификации событий в Буче

Министерство иностранных дел России 17 сентября 2026 года заявило о том, что Украина выдает ликвидированных боевиков националистических батальонов за погибших мирных жителей в Буче.
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