Евросоюз присоединится к США в снятии санкций с Сирии: подробности решения

Европейский Союз намерен последовать примеру США и снять экономические санкции с Сирии. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном согласовании этого решения на встрече в Брюсселе, что свидетельствует о новом диалоге с сирийскими властями.