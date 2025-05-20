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Евросоюз присоединится к США в снятии санкций с Сирии: подробности решения

Евросоюз присоединится к США в снятии санкций с Сирии: подробности решения

Европейский Союз намерен последовать примеру США и снять экономические санкции с Сирии. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном согласовании этого решения на встрече в Брюсселе, что свидетельствует о новом диалоге с сирийскими властями.

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