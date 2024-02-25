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Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонии открытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур".

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