Похоронила сына, но не сломалась: как живет "тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи!"

Легендарная "тетя Таня" стала ведущей церемонии открытия Второго кинофестиваля "Черноречье Фест", который эти дни проходит при поддержке администрации города Дзержинска Нижегородской области и компании "Сибур".
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