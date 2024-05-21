Революция с подвохом: что мешает электромобилю стать экологичным видом транспорта

Продажи электромобилей (electrical vehicle, EV) последние пять лет стремительно растут. EV дешевеют и улучшают потребительские характеристики: растет пробег на одной зарядке, снижается вес батарей, увеличиваются динамика разгона и максимальная скорость.
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