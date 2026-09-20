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Царьград

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Новосибирск 21 сентября ждут дожди и до +14 градусов

Новосибирск 21 сентября ждут дожди и до +14 градусов

Новосибирск встретит понедельник, 21 сентября, облачным небом и осадками. Согласно прогнозу «Яндекс Погоды», в утренние часы столбики термометров покажут примерно +10 градусов.

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