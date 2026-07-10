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Царьград

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Богословы объяснили значение прикладывания к иконам в Церкви

Богословы объяснили значение прикладывания к иконам в Церкви

В православной традиции прикладывание к иконам символизирует любовь и почтение к Богу и святым. Богословы поясняют, что это действие сравнимо с поцелуем фотографии любимого человека и подчеркивает духовную близость и надежду на молитвенную помощь.

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