Богословы объяснили значение прикладывания к иконам в Церкви

В православной традиции прикладывание к иконам символизирует любовь и почтение к Богу и святым. Богословы поясняют, что это действие сравнимо с поцелуем фотографии любимого человека и подчеркивает духовную близость и надежду на молитвенную помощь.
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