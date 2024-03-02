В Госдуме предлагают снизить требования к тонировке боковых стекол машин

РИА Новости/Евгений Биятов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в скором времени направит в правительство для заключения законопроект, в котором предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла автомобиля, передает ТАСС.