В Госдуме предлагают снизить требования к тонировке боковых стекол машин

РИА Новости/Евгений Биятов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в скором времени направит в правительство для заключения законопроект, в котором предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла автомобиля, передает ТАСС.
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