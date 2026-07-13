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proavto21

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Belgee X50+: эволюция белорусского бестселлера и личный взгляд на рестайлинг

Когда я впервые увидела статистику продаж за февраль, честно говоря, испытала гордость за соседей. Белорусский кроссовер Belgee X50 не просто ворвался в российский топ, а занял там четвертую строчку, обойдя по динамике даже материнский бренд Geely с его куда более широкой палитрой моделей.

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