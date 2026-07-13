Belgee X50+: эволюция белорусского бестселлера и личный взгляд на рестайлинг

Когда я впервые увидела статистику продаж за февраль, честно говоря, испытала гордость за соседей. Белорусский кроссовер Belgee X50 не просто ворвался в российский топ, а занял там четвертую строчку, обойдя по динамике даже материнский бренд Geely с его куда более широкой палитрой моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии