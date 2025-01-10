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Царьград

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Школьника из Выборга поймали рядом с полыхающим складом гуманитарки для бойцов СВО

Школьника из Выборга поймали рядом с полыхающим складом гуманитарки для бойцов СВО

Около горящего склада гуманитарной помощи для бойцов СВО задержали школьника из Выборга. Он снимал горящее здание, чтобы заработать пять тысяч.

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