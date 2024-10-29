Дайвер Джилл Хайнерт решила исследовать подводные пещеры прямо под айсбергом в Антарктиде — никто и никогда в них еще не был.
Дайвер с камерой заплыл под айсберг в Антарктиде и потерял вход
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот к чему может привести погоня за сенсацией.
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14 час.
ЯЯ
Я Я
"В какой-то момент Джилл и ее напарник решили вернуться, но за их спиной обрушился лед."Интересно, как под водой мог обрушиться лёд? Всплыть может, но обрушиться?... Он же легче воды. 😱
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13 час.
Sergiy Che
Там есть нюансы зависящие от плотности пакового льда и солёности воды...
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11 час.
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