Дайвер с камерой заплыл под айсберг в Антарктиде и потерял вход

Вот к чему может привести погоня за сенсацией.

ЯЯ

Я Я

"В какой-то момент Джилл и ее напарник решили вернуться, но за их спиной обрушился лед."Интересно, как под водой мог обрушиться лёд? Всплыть может, но обрушиться?... Он же легче воды. 😱