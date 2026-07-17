ФБР ищет ИИ-суперкомпьютеры с ускорителями Nvidia и Google TPU для защищённой инфраструктуры

Бюро рассматривает закупку систем для обучения и запуска больших языковых моделей, анализа данных и компьютерного зрения в государственных вычислительных центрахФедеральное бюро расследований США (FBI) изучает возможность закупки специализированного оборудования для ИИ-вычислений.
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