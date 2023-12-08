Медведчук: убийство Кивы доказывает террористическую природу режима Зеленского

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал убийство бывшего депутата Народной рады Украины и члена "Правого сектора" Ильи Кивы доказательством террористической природы режима президента Украины Владимира Зеленского.
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