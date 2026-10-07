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Регионы России

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Гибридная Lada Azimut получит тяговую аккумуляторную батарею российского производства

Гибридная Lada Azimut получит тяговую аккумуляторную батарею российского производства

Полный привод гибридной версии нового флагманского кроссовера Lada Azimut будет обеспечен тяговой аккумуляторной батареей отечественной разработки.

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