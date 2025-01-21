«Без мусульман не было бы ничего!»: мусульманский блогер выдал неудобную правду о братьях

НИКОЛА ЧИРКОВ

Эй Умник, тогда давай сжигай и свой Каран, все верования произошли от ЕДИНОГО Бога (Русского СВАРОГА, Индусского Вишны) эти самые древние источники ВЕДЫ, где описывают древнюю историю Арийской цивилизации. которые поселились вдоль реки Кама и средней Волги - (в древности река волка называлась рекой имени Бога РА, которая сливалась с рекой Ока. И место слияние этих рек называлась глаз Ока - Бога РА. это Нижний НОВГОРОД. И вот из этого постулата следует; - Крестьянский Бог СВАРОГ дал человечеству Солнце и Бога РА. И дал человечеству жизнь. И вот ВАМ всем МУСУЛЬМАНАМ доказательство что все верования вошли от Бога РА....... (КаРАн, ТоРА, пРАвославие). Вот Вам Мусульманам ещё второе доказательство, то, что в русском словаре присутствует более 20 тысяч слов с корне, и слогом имени БОГА - РА, а также очень многие человеческие имена в том числе и имена у мусульман с корнем РА более 150 имён. Ну так мусульмане давай сжигайте КаРАн, если вы такие умные, так давайте сжигайте бога РА ставленника Единого БОГА.