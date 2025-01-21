Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Без мусульман не было бы ничего!»: мусульманский блогер выдал неудобную правду о братьях

«Без мусульман не было бы ничего!»: мусульманский блогер выдал неудобную правду о братьях

Avia.pro - СМИ На днях в Интернете взорвалось видео, где некий мусульманский блогер убеждает своих подписчиков: если бы не мусульмане, мир остался бы в каменном веке.

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Эй  Умник,  тогда  давай сжигай  и  свой  Каран,  все  верования  произошли  от  ЕДИНОГО  Бога  (Русского  СВАРОГА, Индусского  Вишны) эти  самые  древние  источники  ВЕДЫ,  где  описывают древнюю   историю  Арийской  цивилизации.  которые  поселились  вдоль  реки  Кама  и  средней  Волги - (в  древности  река  волка  называлась  рекой  имени  Бога  РА,  которая  сливалась  с  рекой  Ока.  И  место  слияние  этих  рек  называлась  глаз  Ока - Бога  РА.  это  Нижний  НОВГОРОД.  И  вот  из  этого  постулата  следует; -  Крестьянский  Бог  СВАРОГ  дал  человечеству  Солнце и  Бога  РА.  И   дал  человечеству  жизнь.  И  вот ВАМ   всем  МУСУЛЬМАНАМ  доказательство  что  все  верования  вошли  от  Бога  РА.......  (КаРАн,  ТоРА,  пРАвославие).  Вот  Вам  Мусульманам  ещё  второе  доказательство,  то,  что  в  русском  словаре  присутствует  более  20 тысяч  слов  с  корне, и  слогом  имени  БОГА - РА,  а  также  очень  многие  человеческие  имена  в  том  числе  и   имена  у  мусульман  с  корнем  РА  более  150  имён.     Ну  так  мусульмане  давай  сжигайте  КаРАн,  если  вы  такие  умные,  так  давайте  сжигайте  бога  РА  ставленника  Единого  БОГА.
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2 час.
Ольга Бродовщук
Дальше что? Поставить мусульманам памятник за все открытия и кормить их бесплатно до конца своих дней?!
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2 час.
Вадим Кузнецов
Да какие они, к шайтану, мусульмане...
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35 мин.

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