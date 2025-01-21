Avia.pro - СМИ На днях в Интернете взорвалось видео, где некий мусульманский блогер убеждает своих подписчиков: если бы не мусульмане, мир остался бы в каменном веке.
«Без мусульман не было бы ничего!»: мусульманский блогер выдал неудобную правду о братьях
Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Эй Умник, тогда давай сжигай и свой Каран, все верования произошли от ЕДИНОГО Бога (Русского СВАРОГА, Индусского Вишны) эти самые древние источники ВЕДЫ, где описывают древнюю историю Арийской цивилизации. которые поселились вдоль реки Кама и средней Волги - (в древности река волка называлась рекой имени Бога РА, которая сливалась с рекой Ока. И место слияние этих рек называлась глаз Ока - Бога РА. это Нижний НОВГОРОД. И вот из этого постулата следует; - Крестьянский Бог СВАРОГ дал человечеству Солнце и Бога РА. И дал человечеству жизнь. И вот ВАМ всем МУСУЛЬМАНАМ доказательство что все верования вошли от Бога РА....... (КаРАн, ТоРА, пРАвославие). Вот Вам Мусульманам ещё второе доказательство, то, что в русском словаре присутствует более 20 тысяч слов с корне, и слогом имени БОГА - РА, а также очень многие человеческие имена в том числе и имена у мусульман с корнем РА более 150 имён. Ну так мусульмане давай сжигайте КаРАн, если вы такие умные, так давайте сжигайте бога РА ставленника Единого БОГА.
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2 час.
Ольга Бродовщук
Дальше что? Поставить мусульманам памятник за все открытия и кормить их бесплатно до конца своих дней?!
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2 час.
Вадим Кузнецов
Да какие они, к шайтану, мусульмане...
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35 мин.
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