Пентагон ожидает, что Киев в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что власти Соединенных Штатов ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что власти Соединенных Штатов ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства.
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