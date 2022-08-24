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Пентагон ожидает, что Киев в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО

Пентагон ожидает, что Киев в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что власти Соединенных Штатов ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства.

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