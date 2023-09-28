Кузбасский центр крови и Центр-СПИД получили новое оборудование

На средства областного бюджета приобретена техника еще для двух медицинских учреждений. В Кузбасский центр крови, а также в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями поступило оборудование на сумму свыше 30,5 млн рублей.
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