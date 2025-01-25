NYT: Госдеп приостановил свои программы по разминированию во всем мире

Вашингтон приостановил программы по разминированию во всем мире. Эту информацию от имени главы управления по сокращению оружия и разминированию Госдепа США Карен Чендлер распространили по международным гуманитарным организациям.
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