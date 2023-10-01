Байден не оставит Украину без военной и финансовой помощи – посол Украины в США

Вашингтон не оставит Киев без военной и финансов помощи, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о временном целевом бюджете, который не предполагает новые расходы на поддержку Украины.
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