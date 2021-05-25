Apple выпустила обновление iOS для iPhone с новыми функций

Владельцы устройств от Apple получили возможность подписываться на отдельные каналы и подкасты. На метку для отслеживания вещей AirTag и на аксессуары с ее поддержкой можно добавить адрес электронной почты для еще более удобного поиска вещей.
Владельцы устройств от Apple получили возможность подписываться на отдельные каналы и подкасты. На метку для отслеживания вещей AirTag и на аксессуары с ее поддержкой можно добавить адрес электронной почты для еще более удобного поиска вещей.
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