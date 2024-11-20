Создатели Path of Exile 2 рассказали, сколько будет стоить игра изначально Студия G...

Создатели Path of Exile 2 рассказали, сколько будет стоить игра изначальноСтудия Grinding Gear Games, разрабатывающая изометрический ролевой экшен Path of Exile 2, сообщила, сколько будет стоить игра, когда выйдет в раннем доступе.
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