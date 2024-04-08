ФСБ задержала организаторов центра связи в РФ для украинских телефонных мошенников

ФСБ сообщила о задержании организаторов узла связи в РФ для украинских телефонных мошенников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу украинских кол-центров на территории РФ обеспечивали 5 человек: только через этот узел связи мошенники выманили у россиян 7 млрд рублей.
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