ФСБ задержала организаторов центра связи в РФ для украинских телефонных мошенников

ФСБ сообщила о задержании организаторов узла связи в РФ для украинских телефонных мошенников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу украинских кол-центров на территории РФ обеспечивали 5 человек: только через этот узел связи мошенники выманили у россиян 7 млрд рублей.