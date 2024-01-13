Встреча Старого Нового года и празднование святой Мелании Римляныни 13 января: традиции и запреты Елена ГалицкаяСегодня, 13 января, в России отмечается не только Васильев вечер, но и праздник святой Мелании Римляныни.
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