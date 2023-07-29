В теракте на Куйбышевском НПЗ изначально должно было быть три взрыва

Злоумышленник изначально планировало осуществить три взрыва на Куйбышевском НПЗ. Задержанный Сергей Окрушко сообщил в ходе заседания в Самарской районному суде о том, что планировал взорвать три бомбы на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.