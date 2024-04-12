В Петербурге впервые за 12 лет появится новый государственный драматический театр – «ДРАМ.ПЛОЩАДКА»

Во всем театральном сообществе нашего города восприняли эту новость с большим воодушевлением Будущий коллектив, казалось бы, повторяет яркий путь своего предшественника – театра «Мастерская», который возник на базе актерского курса Григория Козлова и первыми, еще студенческими спектаклями поражал зрителей, преподавателей и критиков.