В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам

Китай призывает Россию и Украину к прямым переговорам. Даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Китай призывает Россию и Украину к прямым переговорам. Даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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