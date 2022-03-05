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В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам

В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам

Китай призывает Россию и Украину к прямым переговорам. Даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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